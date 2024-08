Ciudad Juárez.- Club Rotario y la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) facilitaron la donación de 14 prótesis ortopédicas que este sábado fueron entregadas a los beneficiarios.

Gustavo Moye, coordinador del programa de donación de prótesis de Club Rotario, encabezó este día la entrega de los aparatos y recordó que desde 2014 tanto Fechac como Club Rotario dan la oportunidad a sus pacientes de volver a ponerse de pie.

Saul Cruz, uno de los beneficiarios que el día de hoy obtuvo su prótesis, dijo sentirse emocionado porque con este apoyo retomará parte de su vida al poder hacerse de un trabajo, esto luego de cinco años tras la perdida de su pierna derecha por complicaciones por una infección.

“Ya me había desanimado porque no me habían hablado y de repente me hablaron y vine a que me tomarán las medidas y gracias a mi padre Dios ya estoy aquí “, dijo.