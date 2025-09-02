Ciudad Juárez.– Como parte de la Cruzada por la Educación, el presidente municipal entregó 394 kits escolares en la escuela primaria Club de Leones 2521.

El alcalde encabezó la segunda entrega de kits escolares esta vez en la primaria Club de Leones, donde casi 400 alumnos de la institución se vieron beneficiados con la entrega de útiles como cuadernos, lápices, colores, juegos geométricos y una mochila.

María del Rosario Torres Holguín, madre de familia, aprovechó para, en representación de padres de familia, agradecer la facilidad que se les dio con la entrega de estos kits escolares. Al agradecimiento se sumó Juan Alberto Tarango, director del plantel, quien dijo que el compromiso que ha mostrado el alcalde por ayudar a la niñez es motivador, ya que desde su primera administración ha apoyado a las escuelas de la localidad.

“Estos recursos serán de gran ayuda par nuestros alumnos .agradecemos por este apoyo y creo que los padres de familia son los que mas le agradecen”, dijo el director.

En su mensaje, Cruz Pérez Cuéllar dijo que esta entrega es parte del programa Cruzada por la Educación que beneficiará a 178 estudiantes de nivel básico, tanto preescolar como primaria y secundaria.