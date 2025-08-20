Juárez.– El Gobierno del Estado destinó más de 14 millones de pesos para beneficiar a 53 organizaciones de la sociedad civil que desarrollan programas de atención para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, víctimas de violencia, así como niñas, niños y adolescentes.

El evento estuvo encabezado por el representante de la gobernadora en Juárez, Carlos Ortiz Villegas; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo; y Laura Calderón Pérez, representante legal de Fundación Juárez Integra, sede del acto.

En el lugar se contó con la participación de representantes de las 53 asociaciones beneficiadas. De ellas, 39 atendieron la convocatoria de la Junta de Asistencia Social Privada (JASP) del Estado de Chihuahua y 15 fueron apoyadas a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

“La gobernadora Maru Campos está convencida de que el trabajo debe hacerse en conjunto entre gobierno y sociedad civil”, expresó Ortiz Villegas al destacar la importancia de la entrega de recursos.

El funcionario reconoció las gestiones de la Subsecretaría, que permitieron otorgar apoyos económicos a las organizaciones, en beneficio de más de 7 mil 100 personas de distintas edades.

Por su parte, Austria Galindo detalló que los recursos se entregan mediante transferencias bancarias, las cuales comenzaron a dispersarse tras la firma de convenios con cada asociación.

Una de las beneficiarias con mayor monto fue el Banco de Alimentos, que apoya a mil 114 niñas, niños y adolescentes, garantizando su acceso a una alimentación suficiente y nutritiva conforme a sus derechos.