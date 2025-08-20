Ciudad Juárez.- Más de 800 juarenses se han visto beneficiados al utilizar las grúas que puso a disposición de la ciudadanía la Coordinación General de Seguridad Vial, con las cuales generan ahorros de más de 500 pesos cuando sus vehículos quedan varados.

Las grúas de Auxilio Vial, que se encuentran disponibles desde junio de este año para apoyar a los conductores en situaciones de emergencia, las 24 horas, los siete días de la semana, tienen como principal objetivo ofrecer asistencia rápida y segura a quienes así lo soliciten, por lo que desde el pasado mes de julio a la fecha, cuando comenzó el programa, se han dado 838 servicios de grúa a la ciudadanía.

Durante la actual temporada de lluvias se han visto decenas de calles inundadas, han sido también de ayuda a los conductores a desatascar sus automóviles.

Dicho apoyo a la ciudadanía inició en octubre de 2022 con la puesta a disposición de 10 unidades de Auxilio Vial, las cuales apoyan con el paso de corriente, cambio de llantas, reubicación de vehículos, herramientas mecánicas.

Desde su puesta en marcha se han brindado más de 51 mil apoyos a los automovilistas a lo largo y ancho de la ciudad.

Para solicitar el apoyo del servicio de grúas proporcionado por el Departamento de Auxilio Vial, las y los conductores pueden comunicarse al número de teléfono 656-825-3560.Seguridad Vial recomienda a los conductores, en caso de emergencia:

Mantener la calma y encender las luces intermitentes.

Colocar el triángulo de seguridad, si es posible.

No abandonar el vehículo en zonas de alto riesgo.

Esperar la llegada de la grúa en un lugar seguro.