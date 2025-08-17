Ciudad Juárez.- La nubosidad de la tarde de este domingo causó una impresionante vista para los fronterizos y trajo con sigo formación de tormentas.

Los bancos de nubes avanzaron de sur a norte en un espectáculo agradable ya que el matiz de la luz género formas y tonalidades distintas.

No obstante la belleza del espectáculo, la dirección de Protección Civil Municipal detectó la formación de tormentas.

Según el informe de la dependencia, el radar meteorológico detectó el potencial de lluvia fuerte cuyo avance va en sentido de sur a norte.

La precipitación comenzó a registrarse también a las afueras de la ciudad y la probabilidad de lluvia permanece entre 30 y 40 por ciento.