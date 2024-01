Becarán a mujeres para que entren en educación STEM

Ciudad Juárez.- El Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (Cenaltec) y el Fondo Unido Chihuahua dieron a conocer que becarán a 100 mujeres para recibir capacitaciones en educación STEM.

La intención es acercar a dicho grupo las habilidades de ciencia, tecnológica y matemáticas para que puedan buscar mejores oportunidades de trabajo.

“Queremos promover las actividades tecnológicas de las mujeres con el objetivo de eliminar esa brecha salarial entre hombres y mujeres. Este programa se va a basar en la educación STEM. Queremos darles acceso a una capacitación integral que les permita mejorar sus habilidades”, explicó Sergio Mancinas Peña, director de Cenaltec a nivel nacional.

Fondo Unido Chihuahua dará becas para que las personas tomen clases de robótica, desarrollo de páginas web, herramientas creativas para el diseño gráfico y programación en Python.

“United Way Chihuahua siempre va a tener como prioridad la atención a la educación. Es el área donde más recursos queremos invertir para saber qué comunidades necesitan más atención. La educación STEM también es prioridad para nosotros. Saber usar una computadora ya no es una cuestión opcional”, dijo Erika Ramírez Heredia, directora del Fondo Unido-United Way.

Para registrarse a las capacitaciones es necesario cumplir únicamente con tres requisitos: ser mayor de 17 años, tener acceso a internet y tener una computadora

Las capacitaciones iniciarán el 5 de febrero y el curso tendrá un total de 50 horas. Para inscribirse solo se necesita llenar el formato de registro que se encuentra en la página de Facebook de Cenaltec Juárez.