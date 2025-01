Ciudad Juárez.- La madrugada de este sábado se reportó el abandono de un bebé recién nacido al exterior de la clínica Santa María, en la calle Arroyo de las Víboras de la colonia Felipe Ángeles.

De acuerdo con los primeros datos surgidos en torno al llamado de emergencia, una mujer que se dirigía a su trabajo encontró a un bebé al exterior de la clínica, por lo que reportó a las autoridades y al personal de la misma.

Elementos de seguridad pública que se entrevistaron con el personal de salud informaron a este medio que se trataba de una bebé recién nacida, y de acuerdo con la valoración médica sería prematura, probablemente de siete meses de gestación.

La neonata se encontraba con vida y está siendo atendida dentro de la misma clínica donde fue localizada; están a la espera de que llegue una ambulancia que tenga incubadora para poderla trasladar a otro hospital.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación estuvieron en la clínica para recabar información sobre lo ocurrido.

En los alrededores no se observaron cámaras de seguridad y trascendió que las instaladas en la clínica no se encontraban operando, por lo que no se capturaron imágenes del momento en que la recién nacida fue abandonada al exterior de las instalaciones.

La madrugada de hoy se reportaron temperaturas de -2 grados centígrados en esta frontera y la neonata fue encontrada a la intemperie.