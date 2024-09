Bares y cantinas deben estar apegadas a la ley: Secretario General

Ciudad Juárez.- Después de que un grupo de propietarios de bares y centros nocturnos bloquearan de manera parcial el Puente Internacional Paso del Norte, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, declaró que todos los bares y cantinas deben estar apegadas a la ley.

Lo anterior luego de que este fin de semana se clausuró el centro nocturno Evolution, debido a que entró una menor, quien no pudo acreditar su mayoría de edad.

El funcionario señaló que este fin de semana, la Subsecretaría de Gobierno llevó a cabo un operativo conjunto con la Fiscalía General del Estado, Sedena, Guardia Nacional y Seguridad Pública Estatal, con el objetivo de evitar la venta de estupefacientes en los bares y centro nocturnos.

Agregó que, al momento de la inspección, se solicitó a una persona acreditar su mayoría de edad y ella comentó que no contaba con la identificación oficial; posteriormente, presentaron una imagen digital de una acta de nacimiento, sin embargo, este no es un documento que acredite la identidad fehaciente, al no contar con fotografía.

"Todos los dueños de bares y cantinas tienen que estar sujetos a la ley, no podemos estar generando espacios de excepción, y tampoco lo podemos estar generando amenazando a la autoridad con hacer denuncias que no tienen fundamento o incluso con tomar los puentes fronterizos", declaró De la Peña.

Por ello, dijo que lo deben hacer es cumplir con la ley, no tener menores en el establecimiento, no trabajar fuera de horario y no vender bebidas alcohólicas adulteradas, e incluso sin el marbete fiscal.

En este sentido, dijo que las personas que se dicen afectadas por este tipo de operativos, tienen cinco días para presentar las pruebas ante la subsecretaría de Gobernación, además recordó que quién debe verificar la mayoría de edad es el propio establecimiento.