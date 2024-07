Ciudad Juárez.- Un parque lineal que podría compararse con uno de bolsillo, debido que cuenta con apenas 225 metros de longitud, donde la misma comunidad participa en el mantenimiento de sus áreas verdes fue renovado gracias a un proyecto que ganó en el Presupuesto Participativo del 2023.

El área intervenida se encuentra en la zona habitacional en el cuadrante entre las calles Saturno, Vesta, Marte y Júpiter, donde más de 20 familias colindan directamente con el parque.

Algunos vecinos compartieron con Netnoticias que una de las mejoras más importantes fue la rehabilitación de las banquetas, lo que permite que un área donde habitan muchas personas adultas mayores cuente con espacios dignos para que puedan caminar de forma segura.

Bernardo Limón, un joven que habita en el sector compartió que uno de los cambios principales fue la vista, porque ahora se ve limpio y ordenado.

“Fueron mejoradas las áreas de jugo, como la cancha de futbol, la acera y caminos para ciclistas y caminantes. El área de juegos para niños mejoró bastante. Se nota más limpio y más ordenado”, comentó.

Un ciclista que cruzaba por en medio del parque, se identificó como Óscar, dijo que antes el parque no se veía bonito y ahora es más agradable cruzar por el sitio.

“Cambió bastante, estaban muy deterioradas las banquetas. No había juegos, como quiera sí dio el cambio, estaba muy feo y ahora está nuevo”, comentó.

La familia Cereceres compartió que lleva en la colonia más de 50 años y cuando recién llegaron fueron los propios vecinos quienes se hicieron responsables cada quién de un cuadrante de las áreas verdes, por lo que ellos han plantado al menos dos árboles, cuatro palmas y varios arbustos.

“El hecho de que se hayan renovado todas las banquetas, que se hayan puesto banquitas, botes para la basura y los jueguitos de niños es algo bonito; en mi opinión personal no me gusta donde pusieron los jueguitos, porque era un área verde que cuidaba la vecina de ahí. Hacia aquel lado del parque hay muchas áreas que no están verdes, sería lo ideal que hubiera una concientización de los vecinos, que es difícil a veces, para cuidar más aquellas áreas y estuvieran más bonitas.