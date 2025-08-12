Bancarrota de TPI no implicaría cierre total de operaciones en Juárez: Index

Ciudad Juárez.– Aunque la compañía TPI Composites fabricante de hélices para generadores de energía eólica anunció el inicio de un procedimiento voluntario de quiebra, para la Asociación de Maquiladoras Index Juárez, donde la empresa está afiliada, esta información no implicaría necesariamente un cierre total de las operaciones.

María Teresa Delgado, vicepresidenta de Index Juárez, destacó que declararse en bancarrota en Estados Unidos (la empresa tiene su sede en Scottdale Arizona) “otorga plazos para ponerse al corriente”.

Y es precisamente en el comunicado oficial de la empresa donde se destaca, que a pesar de este anuncio continuarán operando con normalidad y no prevén ningún impacto operativo significativo en alguna de sus plantas.

La compañía con sede en Scottdale, Arizona, en EU, tiene en Juárez instalaciones de herramienta, ingeniería, investigación y desarrollo, una de sus plantas se ubica en el bulevar Independencia. También tiene dos instalaciones de fabricación de palas eólicas, una en avenida de las Torres numero 2145 en la colonia Torres del Sur y una más en Libramiento Aeropuerto número 10073.

La consejera nacional de Index dijo que este organismo industrial buscará a la compañía para conocer su postura respecto a esta decisión del corporativo y en caso de ser necesario información para los trabajadores.