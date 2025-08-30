Balean al Kevin en el cuello por intervenir en pelea de su esposa con otra mujer

Ciudad Juárez.– Un hombre estuvo a punto de morir despus de que recibió un balazo en el cuello al intentar calmar una pelea entre su esposa y otra mujer.

La policía informó que atendió el llamado de emergencia alrededor de las 11:00 de la noche del pasado viernes sobre una pelea en el cruce de las calles 37 y Luis Ortíz en la colonia Ladrilleros y Caleros.

El herido, identificado como Kevin Daniel P. A., de 24 años, dijo que salió de su casa al ver que su pareja peleaba y en ese momento escuchó un disparo y luego sintió dolor en el cuello, además de que la sangre empezó a correr.

Para su suerte, otro vecino de inmediato lo llevó a un hospital privado, donde se informó que se encuentra fuera de peligro.

El personal de la Agencia Estatal de Investigación se encuentra realizando las investigaciones en torno al suceso, sin que de momento se informe sobre alguna persona detenida.