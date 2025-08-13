Balean a un hombre dentro de vivienda en Parajes del Sur

Ciudad Juárez.- Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la noche de ayer en la colonia Parajes del Sur, al suroriente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte al 911, vecinos escucharon al menos cinco detonaciones dentro de un domicilio ubicado en las calles Villa Gessell y Mar Azul.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmaron el hecho y localizaron a un hombre herido, quien fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte inició las investigaciones para dar con los responsables del ataque.