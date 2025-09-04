Balean a mujer en la colonia Campesina
Ciudad Juárez.- Una mujer resultó herida por arma de fuego en calles de la colonia Campesina.

El hecho se reportó en el cruce de las calles José Isabel Sánchez y Benito Juárez.

Vecinos relataron que dos sujetos dispararon contra la víctima que se encontraba en un vehículo Chevrolet Malibú.

Agentes de la Policía Municipal llegaron para resguardar la zona y la mujer fue atendida por paramédicos.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron la indagatoria.

