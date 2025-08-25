Ciudad Juárez.- Un hombre fue víctima de un ataque armado la mañana de este lunes en la colonia Héroes de la Revolución.

De acuerdo con el reporte de testigos al servicio de Emergencias 911, el hecho ocurrió en el cruce de las calles Pitahaya y Zafra.

Autoridades acudieron al lugar para iniciar las primeras indagatorias y desplegar un operativo en la zona. Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni sobre personas detenidas.