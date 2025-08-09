Balean a hombre en la colonia Felipe Ángeles

Ciudad Juárez.- Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego esta tarde en la vía pública de la calle Ignacio Mejía, casi esquina con Tijuana, en la colonia Felipe Ángeles.

Una mujer reportó a los números de emergencia que escuchó detonaciones y encontró al hombre tirado en la calle, por lo que solicitó ayuda inmediata.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar y atendieron a la víctima, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del lesionado ni el estado de salud en que se encuentra.