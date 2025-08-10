Balean a hombre en Horizontes del Sur
Foto: Cortesía

Ciudad Juárez.- A balazos atacaron a un hombre la noche de este domingo en la colonia Horizontes del Sur.

Al cruce de las calles Profesor Ricardo Ortiz Piñerua y Durango llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en atención a un llamado realizado al servicio de Emergencias 911.

Ahí hallaron a un hombre herido, por lo que solicitaron apoyo de una ambulancia; también delimitaron la zona del ataque con cintas amarillas.

La víctima del ataque fue llevado de urgencia a un hospital de la localidad.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron del procesamiento de la escena.

Compartir:
Tal vez te interese
Vuelve el teleférico en Barrancas del Cobre
Estatal Vuelve el teleférico en Barrancas del Cobre
Abelito reclama en broma a compañeros por dejarlo solo en la fiesta
Espectáculos Abelito reclama en broma a compañeros por dejarlo solo en la fiesta
Publicidad
Enlaces patrocinados