Balean a adolescente de 14 años en Las Almeras; arrestan a presunto atacante

Ciudad Juárez.- Un adolescente de 14 años resultó lesionado por proyectil de arma de fuego ayer por la noche en la colonia Las Almeras.

El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche en el cruce de Pirámides y bulevar Alcatraces, donde vecinos reportaron al 911 al menos cinco detonaciones en el exterior de un domicilio.

El menor fue trasladado por paramédicos a un hospital para recibir atención médica, tras confirmarse la herida de bala.

La zona quedó resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este hecho violento.

Arrestan a presunto atacante

Elementos que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Las Almeras, atendieron un llamado recibido al número comunitario del Distrito Sur (656-247-03-05), donde reportaron una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el cruce de las calles Pirámides y bulevar Alcatraces, en la citada colonia.

Al arribar al lugar del reporte, fueron abordados por una mujer la cual denunció que minutos antes un sujeto llego a la casa de sus familiares y sin mediar palabras comenzó a realizar disparos con un arma de fuego, causándole una herida a su hermano en el área torácica, señalando a un sujeto como el responsable, razón por la cual ante el señalamiento directo fue detenido quien dijo llamarse Emitahi S. G. 50 años.