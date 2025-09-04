Ciudad Juárez.– Durante la madrugada de este jueves se registró un ataque armado en el cruce de Puerto Lisboa y El Principio, en la colonia Tierra Nueva, donde dos hombres fueron agredidos a balazos.

Uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que la segunda víctima fue trasladada de emergencia a un hospital en condición grave.

La ambulancia de Rescate Municipal fue escoltada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Nacional, debido a la situación de riesgo.

El área quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las primeras indagatorias sobre el hecho violento.