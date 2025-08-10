Ciudad Juárez.– Esta mañana se reportó una fuerte movilización policiaca en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Caborca, en la colonia Rosarito.

Elementos investigadores realizaron el levantamiento de evidencia, encontrando más de 10 casquillos percutidos en la terracería de la calle.

Además, un vehículo Honda Civic resultó con daños por las detonaciones recibidas.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) resguardaron la zona mientras se llevaban a cabo los trabajos para iniciar la indagatoria de este ataque.