Baja inflación en Juárez, pero sigue por encima de la nacional

Ciudad Juárez.– Durante la primera quincena de agosto, la inflación a tasa anual en Ciudad Juárez presentó un ligero retroceso al colocarse en 4.47 por ciento, aunque sigue por encima del 3.49 por ciento que se registró a nivel nacional, esto de acuerdo con cifras publicadas por el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (Inegi)

Marcelo Vázquez, delegado regional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm), lamentó que, aunque sea a un menor ritmo, los precios siguen subiendo, sobre todo los alimentos, donde la inflación fue de 5.2 por ciento durante la primera quincena de agosto en Juárez, esto significa que estos precios están subiendo más que otros productos.

El empresario refirió que el hecho de que la inflación ceda unos cuantos decimales de puntos no significa que los productos bajen de precio, sino que siguen subiendo, pero a un ritmo más lento.

En este momento el incremento de los precios en la frontera es mayor porque, aunque el dólar suba y baje, ante el tiempo de inestabilidad los comerciantes y prestadores de servicios mantienen los precios altos para proteger su inversión contra nuevas alzas extraordinarias en la cotización del peso, consideró el delegado.

En Estados Unidos también ya empezaron a sufrir los efectos de los aranceles, sobre todo con alzas en los precios de los artículos importados, y que esto se va a reflejar rápidamente en su inflación general, advirtió Vázquez Tovar.

“Al subir los precios en Estados Unidos, los juarenses somos los que vamos a batallar más porque muchos de nuestros productos son importados de allá, o sea vamos a importar productos más caros, que van a tener que subir de precio aquí también y seguramente vamos a ver otro pico en la inflación”, dijo.

Además de los alimentos, el rubro que se mantuvo con la inflación más alta fue el de muebles y aparatos eléctricos con 8.1 por ciento, seguido de la salud y cuidado personal que registró una inflación anualizada de 5.6 por ciento; la Educación y esparcimiento dio una inflación de 4.8 por ciento anual, mientras que la vivienda aumentó en un 3.8 por ciento durante la primera quincena de agosto en Juárez.

El empresario afirmó que mientas el clima del comercio global se mantenga incierto y la economía de los países siga movida por la guerra arancelaria, la inflación podría mantenerse alta.