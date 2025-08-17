Baja el precio del gas LP por primera vez en el año

Ciudad Juárez. - Por primera vez en el año, el precio del gas licuado de petróleo (LP) bajó de precio, tanto en Juárez, como en Chihuahua capital, esto de acuerdo al reporte semanal que publica la Comisión Nacional de Energía (CNE) para dar a conocer los precios máximos de venta al público.

De acuerdo con el informe los precios vigentes para la semana del 17 al 23 de agosto, el costo por litro en Juárez será de 9.77 pesos con IVA y 18.09 el kilogramo; estos precios son similares a los que se presentaron el pasado mes de enero cuando el gas se vendió entre 9.75 y 9.79 pesos el litro y 18.06 y 18.12 pesos el kilogramo.

Con estos precios Juárez se mantiene con el precio más bajo del combustible en el estado de Chihuahua seguido por Ascensión y Janos que venden esta semana el gas LP en 9.87 pesos el litro y 18.29 el kilogramo.

Además de estar en el Top tres a nivel nacional, solo por debajo de las localidades de Guerrero e Hidalgo en el estado de Coahuila donde esta semana se venderá el litro del gas en 9.62 pesos con IVA y el kilogramo en 17.81 pesos precio con IVA.

En Chihuahua el precio por litro será esta semana de 10.80 pesos por litro y 20,00 pesos por kilogramo con IVA; también muy parecidos al inicio del año cuando el litro se vendió entre 10.79 y 10.82 pesos y el kilogramo se vendió en 19.98 y 20.04 pesos.