Baja el costo del dólar

Ciudad Juárez.- La mañana de este domingo el precio del dólar registró una disminución de 10 centavos en comparación con el reporte del sábado, quedando en 18.80 pesos a la venta.

Lo anterior fue constatado mediante un recorrido realizado por NetNoticias.mx en casas de cambio cercanas a los cruces internacionales.

En la compra, la divisa también reflejó la variación, colocándose en 17.80 pesos.

Por su parte, en bancos como Banorte, el dólar se cotiza en 17.40 a la compra y 18.95 a la venta.