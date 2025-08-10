Baja afluencia en cruces internacionales este domingo

Ciudad Juárez.– La mañana de este domingo se registra menor afluencia en los cruces internacionales hacia El Paso, Texas.

En el puente Paso del Norte (Santa Fe), el tiempo de espera para efectuar el pago en las garitas es de menos de 15 minutos, con la “joroba” del puente completamente despejada.

Por Córdova-Américas (Libre) se observa la mayor afluencia, con filas que superan la hora de espera.

En el Zaragoza-Ysleta, el tiempo para realizar el pago en las garitas es de más de 20 minutos, con el resto del puente fluido.

Se prevé que conforme avance la mañana aumenten los tiempos de espera en todos los cruces.