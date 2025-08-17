Baja afluencia en cruces internacionales

Ciudad Juárez.- Este domingo se registró una disminución en la afluencia de vehículos en las inmediaciones de los cruces internacionales hacia la vecina ciudad de El Paso, Texas.

En el puente Paso del Norte (Santa Fe) se observa la joroba llena, pero sin filas para efectuar el pago en las garitas de cobro.

En el puente Córdova-Américas (Libre), las filas son de menos de 45 minutos para ingresar a El Paso.

Mientras que en el puente Zaragoza-Ysleta, los tiempos de espera para realizar el pago son de aproximadamente 10 minutos, con la joroba del puente totalmente llena.

Se prevé que, conforme avance la mañana, incrementen los tiempos de espera para cruzar a Estados Unidos.