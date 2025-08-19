Durante el mes de agosto el número de mexicanos deportados por la frontera de Juárez con los Estados Unidos ha bajado alrededor de un 90 por ciento respecto a los ingresos reportados en los últimos tres meses al centro de atención y de servicios.

El espacio de ayuda humanitaria se encuentra instalado en el lugar conocido como El Punto, en la avenida Heroico Colegio Militar, casi esquina con calle Costa Rica. Inició a operar el 20 de febrero, un mes después de que la presidenta de México anunciara la estrategia “México Te Abraza” en respuesta a la política migratoria de deportaciones anunciada por el gobierno estadunidense encabezado por el presidente Donald Trump.

Mayra Chávez Jiménez, delegada de Programas para el Bienestar en el Estado de Chihuahua y vocera de la estrategia en la entidad, informó sobre la baja recepción y ocupación que ha reportado el lugar en lo que va del presente mes.

“Ha estado disminuyendo (…) llevamos hasta el momento 7 mil 281 personas recibidas en el centro de apoyo y de servicios dentro de la estrategia México Te Abraza, ha disminuido. Eso no quiere decir que a nivel nacional ha disminuido, solamente que ha cambiado la estrategia de repatriación”, declaró la funcionaria estatal.

Detalló que el modelo de repatriación terrestre que se utilizó el primer semestre del año por las autoridades estadunidenses cambió y un importante número de repatriaciones se han llevado a cabo vía aérea al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o a algún otro de los aeropuertos del país, según la región a la que se dirijan los connacionales.

“No hay una definición y nosotros no tenemos la información de cuándo van a cambiar este tipo de estrategias, es importante que continuemos preparados por si llegan a arreciar los números para que las personas se acerquen aquí vía terrestre al municipio de Juárez”, apuntó Chávez Jiménez sobre el objetivo de conservar las instalaciones de la estrategia México Te Abraza.

La delegada refirió que el histórico de atenciones por mes ha variado, llegando casi a los 2 mil usuarios, sin embargo, el ingreso de personas diariamente ha promediado entre 40 y 50 usuarios. Las atenciones se han concentrado así:

- Febrero 247 personas.

- Marzo 689 usuarios.

- Abril mil 037 repatriados.

- Mayo mil 732 personas.

- Junio mil 990 usuarios.

- Julio mil 534 connacionales.

- Agosto (al corte del día 19) 52 mexicanos repatriados.

“Del día de ayer al día de hoy no tenemos ninguna persona que pernoctó en el centro de apoyo y de servicios”, declaró la funcionaria federal.