Ciudad Juárez.- La ideación suicida detectada en adolescentes y adultos es una problemática de salud mental que aqueja a Ciudad Juárez, sin embargo, en la primera mitad del año se ha observado una reducción en la incidencia de suicidios respecto al mismo periodo del 2024, informaron autoridades de Salud.

El doctor Rogelio Covarrubias, director del Distrito de Salid Juárez, informó que en la dependencia lleva talleres a escuelas en donde se comparte información de atención y prevención, además se recaba información del panorama e incidencia.

“En el caso particular de lo que vemos en las escuelas, nosotros hemos realizado 4 mil 195 encuestas, 578 personas estudiantes han tenido alguna vez ideación suicida, por cada joven que está pensando quitarse la vida hay 2.7 mujeres”, informó.

El director del Hospital Civil Libertad, el médico psiquiatra Guillermo Patiño, informó que a nivel estatal se han reportado 220 casos en la primera mitad del año, y Juárez supera los 60 casos.

“Hay un número importante, al rededor de 68 personas en los primeros seis meses del año que han cometido suicidio (…) el 70 por ciento con hombres y el 30 por ciento restante son mujeres; más allá de hablar de la conducta suicida debemos promover las cosas que nos ayuden a prevenir que se presente y las estrategias en los diferentes servicios de salud”, informó Patiño.

Apuntó que las estrategias de salud mental son de integrales y existe una responsabilidad colectiva como ciudadanos, por lo que se lleva a cabo una relación con áreas de salud, asociaciones y organizaciones que brindan atención y apoyo psicológico.

“Si lo comparamos con el año pasado, hubo una reducción de casi el 18 por ciento en suicidios en los primeros seis meses. No solo el evento (“Toquín por la Vida”), el incremento en el número de atenciones, las estrategias en redes, la participación en las escuelas, todo va abonando y afortunadamente se ha visto esa reducción”, explicó el médico especialista.