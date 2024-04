Ciudad Juárez.- En el cruce de las calles Internacional e Ignacio Mejía, el coordinador del Frente Amplió por México, Rogelio Loya Luna, declaró que en los recorridos han encontrado que la principal queja de los ciudadanos son los baches.

Loya Luna declaró que los juarenses están inconformes por "bachelandia", por lo que se requiere de una atención urgente a las calles.

Sobre el recarpeteo en Arroyo de las Víboras y Del Mimbre dijo que “es un asfalto que no va a durar ni seis meses, por el hecho de que ahí lo que se necesitaba era que se pusiera cemento, no asfalto o que se hiciera un arroyo, que no se ha hecho. Ellos saben lo que se necesita hacer ahí, pero bueno lo hicieron ahorita, para que dure seis o siete meses, y para que durante las elecciones se vea que está todo bien, que se vea muy bonito, pero la realidad es que eso no va a durar”.

Marlene Terrazas, candidata a diputada federal por el Distrito 02, señaló que este problema no solo es que se no se vean bonitas las calles, sino que provoca accidentes viales, y no permite el desarrollo de la ciudad.

Recordó que, de acuerdo con datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), el 22 por ciento de las calles no están pavimentadas en la ciudad, y el Distrito 02 es uno de los más afectados por este problema.

Por su parte, el candidato al Distrito 03, Manuel Alarcón, declaró que la ciudad esta desecha: “es un desastre y no es posible que no lo hayan atendido durante años, y es un regazo muy importante, al que no se le ha prestado atención”.

Indicó que, esta calle es solamente una muestra de la poca atención que se le ha puesto a la ciudad: “no queremos ser una frontera que sea conocida como la número 1 por los baches, queremos ser una frontera que sea número 1 en seguridad, que sea número 1 en salud, en que quieran visitarnos”.

Alarcón agregó: “se sienten muy confiados que nos van a ganar, hay gente que no es ni de Ciudad Juárez, es el caso de con quien nosotros competimos, registran su casa de campaña en Chihuahua, y esa es la historia que ha tenido durante toda su vida, quieren representar a Juárez, y nosotros estamos a favor de la gente que viene de fuera, pero que viene a luchar en Juárez”.