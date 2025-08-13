Ciudad Juárez.– Este miércoles, durante sesión del Honorable Ayuntamiento, la regidora María Adame presentó un punto de acuerdo para reconocer y respaldar la labor de las madres buscadoras, mujeres que recorren la ciudad y otras entidades en busca de sus seres queridos desaparecidos, mediante la creación de un fondo de apoyo.

Adame destacó que estas madres, pese a enfrentar carencias e incluso pasar días sin alimento ni recursos mínimos, mantienen firme su esperanza y voluntad de seguir adelante. Por ello, solicitó que la propuesta se turne a la Comisión de Hacienda para analizar su viabilidad presupuestal.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, agradeció a la regidora por atender la petición de las madres y explicó que la iniciativa contempla la creación de un fondo específico para apoyarlas.

“Las mujeres requieren recursos para imprimir mantas, sudaderas con la imagen de sus hijas, conmemorar cumpleaños, dar mantenimiento a cruces y al Campo Algodonero, así como cubrir viáticos para sus búsquedas”, detalló Urrutia.

Aclaró que no será el Instituto quien decida la distribución del apoyo económico, sino un comité conformado por madres buscadoras, organizaciones de la sociedad civil, la síndica y un integrante del Cabildo.

Este órgano definirá criterios claros sobre el uso del fondo y levantará un censo para conocer cuántas madres continúan activas en las labores de búsqueda.

En la sesión, Norma Laguna Cabral, madre buscadora, agradeció el respaldo:

“Gracias por escucharnos y a la regidora María Adame por esta propuesta, que es importante para nosotras. Muchas dejamos de trabajar cuando desaparecen nuestras hijas, y ya nada vuelve a ser igual”.