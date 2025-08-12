Ciudad Juárez.- Las lluvias registradas entre el 25 de junio y el 3 de julio pasados dejaron 12 escuelas con afectaciones. La Subsecretaría de Educación en la Zona Norte informó que avanzan las reparaciones en preparación para el ciclo escolar 2025-2026.

Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación, informó que la mayoría de los casos ya han sido subsanados, mientras que cuatro escuelas se encuentran en proceso, en colaboración con el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife).

“En esas tormentas tan fuertes que cayeron, hubo 12 escuelas afectadas, cuatro con bardas. Ya el Ichife realizó las evaluaciones para levantar las bardas, y también ocho escuelas que tuvieron otras afectaciones”, explicó el subsecretario.

Detalló que en varios casos, las escuelas no se vieron afectadas directamente, sino que el entorno, como las calles aledañas, presentó acumulación de agua, lo que impidió a alumnos y maestros llegar a los planteles.