Ciudad Juárez.- La regularización de autos “chuecos” ha regresado a “El Punto” y los juarenses reportaron el martes un tiempo de espera de hasta media hora para poder realizar el trámite.

“Llevamos 20 minutos, realmente está solo, y para hacer la cita, si tienes todos los documentos tardas, como una hora, donde está más reborujadito es en el portal de pago. Pero sí, como 30 minutos se va a demorar y están amables, como no hay trabajo está rápido. Ya es la tercera vez que vengo con este trámite. Cuando estaban en AquaDIF me regresaron por un detalle y luego regresé y estaba cerrado la semana pasada”, comentó Itzel, quien va a regularizar una Ford Ranger modelo 1994.

Por otro lado, el señor Juan Cobos comentó que ha batallado porque no servía el sitio de Repuve ni podía obtener su constancia: “me habían dado la cita para el 14 de febrero y vine y nomás me revisaron papelería y dijeron que me iban avisar. Ahorita vine a preguntar y me pasaron, de perdida que me den la constancia y en un mes dijeron que me daban el engomado, ¡ojalá!”.

La Coordinación de Atención Ciudadana del Municipio pidió a los juarenses acudir con tiempo a regularizar sus vehículos de procedencia extranjera y no esperar a que aumente la afluencia. Se dio a conocer que a pesar de que el decreto del Registro Público Vehicular (Repuve) se amplía hasta el 30 de septiembre.

Por otra parte, el personal de la dependencia pide a los interesados tener paciencia, ya que apenas se instaló el tablero en El Punto, a un costado del estacionamiento del Estadio Olímpico Benito Juárez.

La decisión de retornar el módulo a este lugar es para no obstaculizar el funcionamiento del Parque DIF y del AquaDIF.

El proceso de regularización de vehículos extranjeros requiere que los interesados programen una cita en línea a través del sitio web oficial de Repuve.

Para ello, es necesario contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP), el número de identificación del vehículo (NIV), correo electrónico, código postal y número de teléfono. La página web para programar una cita es: https://www.regularizaauto.sspc.gob.mx/.

Una vez obtenida la cita, los propietarios de los vehículos deben dirigirse al módulo de El Punto en el horario de atención, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Durante la visita se les solicitará presentar un comprobante que acredite la propiedad del automóvil, una imagen impresa del NIV en forma de calcomanía o fotografía, una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses, un manifiesto firmado bajo protesta de decir verdad, un comprobante de pago por 2 mil 500 pesos y una copia impresa de la cita del Repuve.

La Coordinación de Atención Ciudadana destacó que el proceso de regularización de vehículos extranjeros es fundamental para legalizar aquellos que ingresaron al país de manera ilegal o carecen de la documentación necesaria para su circulación.

Cumplir con este proceso permite a los propietarios de estas unidades ajustarse a las leyes y normativas de tránsito, así como evitar sanciones y multas.