Ciudad Juárez.- Debido a la necesidad de más escuelas del nivel medio superior en la zona suroriente de Ciudad Juárez, Francisco Gutiérrez Dávila, secretario de Educación y Deportes informó que estarán reconvirtiendo algunos planteles, con la finalidad de ofertar más espacios educativos para los jóvenes.

En esa zona habitan más de medio millón de personas, es decir, una tercera parte de la población de Juárez. Por ello, se trabaja en el reordenamiento de algunos planteles donde la matrícula ha disminuido y que solo cuentan con turno matutino, a fin de habilitar preparatorias en el turno vespertino.

Gutiérrez Dávila destacó que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, destinó un presupuesto de 67.5 millones de pesos en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafet) para resolver este problema en Juárez, identificada como una región prioritaria.

Analizarán 10 escuelas para reconversión

Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación en la Zona Norte, informó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el secretario de Educación les han pedido que les otorguen todas las facilidades a las instituciones de educación media superior para la construcción de nuevas escuelas.

Sobre la reconversión de planteles para que sean utilizados en el turno vespertino y otorgar clases de bachillerato, una de las opciones es la Escuela Secundaria Técnica No. 98, que puede habilitarse con este propósito, ya que solo tiene un turno. Además, junto a este plantel se encuentra un terreno en donde puede construirse una primaria.

Adicionalmente, están en proceso de adquirir tres predios, uno ubicado en la etapa 5 de Riberas del Bravo, otro en el suroriente, con una longitud de 14 mil metros cuadrados y otro más de 4.3 hectáreas.

Señalo que están buscando alternativas en la zona de Riberas del Bravo y suroriente donde existe una mayor demanda de espacios educativos. De las cuales, son nueve del subsistema general y una del subsistema técnico, la Técnica Número 98.

En cuanto a la capacidad de maestros para brindar las clases de nivel media superior, Fuentes Estrada comentó que han estado migrando algunos docentes de planteles de la Zona Centro y norponiente, hacia la zona suroriente, debido a que registran poca afluencia.

Actualmente, poco más de 2 mil alumnos que residen en el suroriente no están estudiando, ya que deben hacer un esfuerzo extraordinario para acercarse a los planteles más cercanos y que por la falta de recursos económicos o que no lograron ingresar en algún subsistema educativo no han continuado con sus estudios.

En cuanto a la deserción escolar, en la entidad se tiene un 10.8 por ciento, por ello trabajan en la identificación de aquellos jóvenes que requieran de alguna beca.

Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato

Lo anterior forma parte del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del cual se crearán 200 mil nuevos lugares de preparatoria en el país, comenzando en 2025 con 40 mil espacios para que los jóvenes tengan acceso al derecho a la educación; se unificarán los 31 sistemas de Educación Media Superior en dos: Bachillerato Nacional General y el Bachillerato General Tecnológico y se mejorarán las condiciones laborales de docentes.

La mandataria explicó que para la creación de estos nuevos lugares, se ampliarán los planteles actuales, además de que las secundarias que sólo tienen turno matutino serán ocupadas como preparatorias de turno vespertino.

or primera vez en este nivel educativo, se implementará el programa La Escuela es Nuestra, para mejorar las condiciones de los planteles en coordinación con madres, padres, docentes y estudiantes.

El nuevo Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato mejorará las condiciones de trabajo de los profesores para que con su colaboración se elaboren nuevos planes de estudios. También se fortalecerá el bachillerato a distancia.

Una alternativa para que los jóvenes continúen sus estudios

La coordinadora de Red de Vecinos, Claudia Arreola, declaró que es conocida la necesidad de más espacios educativos en el suroriente de la ciudad, ya que los pocos que existen están saturados, por ello, consideró una alternativa positiva que se aprovechen los espacios educativos ya existentes.

Aunque esta alternativa deberá ser temporal, puesto que las escuelas del nivel medio superior requieren de espacios más amplios y laboratorios, debido a su plan educativo.

El problema es que no existen los terrenos adecuados para la construcción de nuevas escuelas, por ello insisten al Gobierno Municipal que los nuevos desarrollos no entreguen obras en especie, en cambio de espacios destinados al equipamiento.

“Son oportunidades de desarrollo para los jóvenes, pero también para las mismas familias, es el progreso, es la calidad de vida, entre más educación tienes pues mejores ingresos vas a tener, mejores trabajos”, declaró Arreola.

Por ello, dijo si logran hacer esa reconversión en las escuelas los vecinos estarán muy contentos, pues los espacios se deben aprovechar y que ningún joven se quedé sin estudiar, si es por decisión propia es otro tema, pero que no sea por la falta de espacios educativos.