Ciudad Juárez- Dando continuidad a las acciones de apoyo por parte del Gobierno del Estado a las familias que resultaron afectadas por las lluvias registradas en Ciudad Juárez durante los últimos meses, personal de distintas dependencias estatales entregó material de construcción y enseres domésticos a seis viviendas de la colonia Francisco Sarabia.

Rafael Butchart, director administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del Estado de Chihuahua (FPFCH), señaló que cada paquete de entrega estuvo conformado por material de construcción y menaje para el hogar, seleccionados de acuerdo con las necesidades específicas de cada vivienda afectada.

Los apoyos incluyeron bloques, cemento, pintura e impermeabilizante, así como refrigeradores, estufas, colchones, bases de cama y otros artículos esenciales.

También, se distribuyeron despensas con alimentos de primera necesidad para contribuir a la alimentación de las familias durante el proceso de recuperación.

Además del FPFCH, en esta labor participó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y Recaudación de Rentas.

Se prevé que en los próximos días concluya la entrega de paquetes en beneficio de 339 familias censadas por Protección Civil, de las cuales únicamente restan 40 por recibir los apoyos.