Ciudad Juárez.- A una semana de que inicie el ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, informó que se avanza en la entrega de 1 millón 700 mil libros de texto para las escuelas de esta frontera.

El secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, Francisco Hugo Gutierrez Dávila, visitó Juárez en el marco del anuncio de una capacitación especial en inteligencia artificial para alumnos y docentes de nivel medio superior, e informó que la dependencia está lista para el próximo regreso a clases.

“Está en proceso la entrega de más de 4 millones de libros de texto (a nivel estatal), dimos el banderazo en días pasados y antes del primero de septiembre, prácticamente todas las escuelas van a tener sus libros”, indicó el secretario.

El funcionario estatal agradeció la coordinación con los entes del gobierno federal para la distribución del material de texto gratuito, de los cuales corresponden para Ciudad Juárez:

Preescolar 158 mil.

Primaria 1 millón.

Secundaria 589 mil.

Telesecundaria 14 mil.

En el caso del subsistema de telesecundaria, informó que la distribución del material de consulta se iniciará a entregar en septiembre, cuando inicie el curso.