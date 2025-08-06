Ciudad Juárez.- Personal de distintas dependencias estatales entregaron apoyos a vecinos del sector norponiente de Ciudad Juárez, con recursos destinados por el Fideicomiso Estatal de Desastres Naturales a familias que resultaron afectadas por las lluvias registradas en la frontera, informó un comunicado.

“El delegado regional de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) Óscar Lozoya, informó que con esta segunda etapa de entrega de enseres domésticos y material de construcción, se alcanza un avance cercano al 70 por ciento en la atención de las más de 330 familias incluidas en el censo de afectaciones derivadas de las precipitaciones”, se explicó en el documento.

En esta ocasión, se distribuyeron paquetes que incluyeron bloques, cemento, pintura e impermeabilizante, así como despensas, refrigeradores, estufas, colchones, bases de cama y otros artículos para el hogar, entregados directamente casa por casa.

Las familias beneficiadas pertenecen a colonias como La Montada, Mariano Escobedo, Lomas del Rey, Fronteriza Baja, Siglo XXI, Puerto La Paz, Plutarco Elías Calles, Emiliano Zapata y otras zonas aledañas.

En esta labor participaron también el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (Sdhybc) la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).