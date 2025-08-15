Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó en un comunicado que elementos adscritos a la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (Devig) realizaron un apoyo ciudadano en la colonia Urbivilla Bonita.

Un hombre solicitó ayuda para el traslado de su pareja sentimental a un hospital debido a que ingirió una cantidad importante de pastillas de medicamento controlado con la intención de quitarse la vida.

Los policías atendieron la emergencia y verificaron las condiciones de la mujer para determinar si era necesaria la presencia de una unidad de rescate, a lo cual determinaron trasladarla por cuenta de ellos mismos a un hospital de la ciudad.

La mujer de 21 años finalmente fue trasladada por los agentes preventivos al hospital donde recibió atención médica, además de que se le ofreció un seguimiento a través del departamento de psicología de la Oficina de Trabajo Social de la SSPM.