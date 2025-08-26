Autorizan a Index Juárez utilizar sello Hecho en México con fines de promoción

Ciudad Juárez.- Un total de 11 de las asociaciones de maquiladoras Index en el país recibieron la autorización de la Secretaría de Economía para utilizar el sello de Hecho en México con fines de promoción.

Así lo dio a conocer María Teresa Delgado, consejera nacional de Index y vicepresidenta a nivel local, quien informó que esto sucedió durante la reunión del Consejo Nacional de Index que tuvo como sede las oficinas centrales de la Secretaría de Economía.

"Ese es un gran logro que vamos a poder utilizar de Hecho en México en nuestras publicaciones y temas con fines publicitarios para promover la marca, fuimos 11 asociaciones, entre ellas Index Juárez", detalló la portavoz de Index Juárez.

La Asociación de Maquiladoras actualmente tiene alrededor de 200 maquiladoras de las 320 que existen en la ciudad, sería precisamente entre estás industrias donde buscarían promover la marca de Hecho en México.