Ciudad Juárez.- Un denso desplegado de elementos preventivos se movilizó por calles del Valle de Juárez.

Una caravana de alrededor de 15 unidades elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y Guardia Nacional llegaron al poblado de San Agustín.

En primera instancia se mencionó un reporte de detonaciones de arma de fuego en ese poblado. Por lo que los elementos policiacos realizaron recorridos.

La caravana se desplegó hasta el Ejido de San Isidro para posteriormente dispersarse en unidades más pequeñas que continuaron recorridos de vigilancia.