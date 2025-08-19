Ciudad Juárez.- Luego de que el martes inició operaciones el centro de detención de migrantes en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas, autoridades mexicanas señalaron que se trata de una medida de otro país, por lo que desconocen los protocolos y si puede darse un proceso de repatriaciones masivas por la frontera con Juárez.

“Es un tema que nosotros como gobierno del Estado respetamos mucho, es la soberanía de otro país, sí sabemos de este centro especializado para migrantes aquí en Fort Bliss, lo hemos sabido a través de las notas de noticias. Seguramente se habrá de dar algunos operativos, en ese sentido, el Gobierno de México tiene aquí su propio centro para la atención a migrantes”, declaró Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora en Juárez.

“Esperamos que si se llega a dar se dé en muy buenos términos, siempre tratando con derechos humanos a los migrantes, esperemos que todo sea pasajero, que las medidas que se han implementado cada vez se aligeren más para los migrantes, que lo único que buscan es trabajar”, dijo optimista del trato que se le pueda dar a los connacionales en Estados Unidos.

De acuerdo con medios de comunicación en la vecina ciudad de El Paso, el centro de detención de migrantes abrió sus puertas y han sido recluidas alrededor de mil personas. Durante el fin de semana la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés) hizo una protesta pacífica y comunitaria contra esta medida de concentración de personas, en donde reveló que el presupuesto federal es de 1.2 mil millones de dólares y tendrá capacidad para concentrar 5 mil personas, y lo describió como el más grande del país.

Respecto a la posibilidad de que las personas que sean concentradas en las carpas de lona en medio del desierto en Texas puedan ser repatriadas de forma masiva por esta frontera, la vocera de la estrategia México Te Abraza en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, delegada estatal de Programas para el Bienestar, manifestó no contar con detalles sobre cómo procederán las autoridades estadunidenses.

“Nosotros no tenemos información respecto a algún tipo de repatriación masiva, no se nos ha comunicado algo al respecto, pero estaremos siempre de forma diligente y responsable preparados para cualquier situación que se pueda presentar, porque no conocemos cuál pueda ser la estrategia que pueda seguirse”, explicó sobre la situación.

Detalló que en lo que va de enero a la fecha el centro de atención y de servicios instalado en Juárez para los mexicanos repatriados ha recibido a 7 mil 281 personas, pero, en lo que va del mes de agosto solo ha recibido a 52 connacionales deportados.