Ciudad Juárez. - A pesar de que autoridades electorales admiten que la pinta de bardas no está reglamentada durante las precampañas y campañas, recomiendan que ante este tipo de abusos por parte de los partidos políticos, como la colocación de propaganda en propiedad privada sin previa autorización, la ciudadanía se queje.

Constantino Suarez Arias, vocal ejecutivo del Distrito 04 federal del Instituto Nacional Electoral (INE) en Juárez, abordó este tema luego de conocer de la existencia de denuncias públicas de ciudadanos afectados por esta situación.

El funcionario electoral reconoció que incluso él mismo ha tenido ese tipo de problemáticas en su propiedad.

“Es un abuso, han estado pintando en todo lo que ellos ven barda, pintan sin piden permiso, están cometiendo una serie de abusos que realmente habla muy mal de ellos, porque eso no es hacer campaña, es abusar, pero lo que puede hacer uno es quejarse y nosotros lo procesamos y lo mandamos más arriba”, comentó Suarez Arias.

Reconoció que las denuncias que se han recibido a nivel local se han enviado a las autoridades centrales del INE, quienes (aunque pueden tardar) deciden la sanción para el partido político, candidato o aspirante, sin embargo, también dijo que en la Ley Electoral no está reglamentado este tipo de situaciones.

“De momento no porque sería algo civil, estamos hablando de que le estás causando daño a mi propiedad y eso sería civil y sería muy chiquito como para meter abogado, porque para nosotros políticamente no sabemos quién lo pintó, si fue a propósito o no, y a lo mejor sí les llega una multa, pero no podría decir cuándo porque eso depende de lo que determinen en México (CDMX)”, admitió el Vocal Ejecutivo del INE.

El funcionario recomendó a quienes han enfrentado esta problemática quejarse ante la autoridad electoral mas cercana a la propiedad afectada.