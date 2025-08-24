Autoridad debe evaluar y validar constantemente a sus cuerpos de seguridad

Ciudad Juárez. – Luego de que en días pasados un par de policías fueran asesinados en compañía de una persona que se sospecha podría haber sido un líder criminal en la frontera y ellos sus escoltas, el coordinador de Indicadores de la Mesa de Seguridad y Justicia consideró que para las autoridades debería ser un verdadero reto, estar pendiente de estos temas en sus cuerpos de seguridad.

“Constantemente tienen que evaluar y reevaluar y es un proceso bastante complicado y que consume tiempo y recursos de las instituciones, pero definitivamente es un tema pendiente que tienen que estar constantemente, no es si ya lo pasaron (examen de confianza) hace algunos años, sino qué tan frecuente la autoridad está buscando que sus miembros no estén involucrados en”, explicó Guillermo Asiain, coordinador de Indicadores de la Mesa de Seguridad y Justicia.

El portavoz de la Mesa de Seguridad destacó que este tipo de casos, donde policías en activo prestan servicios para “otros bandos” no es nuevo, por lo que se hace indispensable que la autoridad se mantenga en una evaluación constante de sus integrantes.

“Yo creo que un tema pendiente no nada más son los exámenes de confianza, sino qué nos dicen las (evaluaciones) socioeconómicas de las personas, porque yo siempre digo que el socioeconómico saca todo, o sea, te alcanza o no te alcanza para el estilo de vida que te estás dando tú y tu familia”, mencionó el empresario.

De acuerdo a referencias de corporaciones policiacas de un país como Colombia, la vigilancia y seguimiento debería ser no solamente para los policías en activo, sino para aquellos que ya no son parte de las corporaciones, pues se trata de una persona capacitada en temas de manejo de armas y estrategias de seguridad, entre otros temas.

“¿Qué es lo que están haciendo ahora? Y ahí me parece que no hay mucho seguimiento y es complicado por la ley, pero al final de cuentas son cosas que requieren atención de la autoridad”, comentó el portavoz de la Mesa de Seguridad.