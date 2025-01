Autobuses del Juárez Bus no requieren engomado ecológico: De la Peña

Ciudad Juárez.- Ante la petición de la Dirección de Ecología de solicitar el engomado ecológico para los camiones del Juárez Bus, Santiago de La Peña, secretario General de Gobierno, mencionó que las unidades son nuevas y no considera que el trámite sea necesario.

El funcionario comentó que los camiones que circulan por el BRT I, II y la pretroncal, son unidades nuevas, modelo 2025, por lo cual consideró innecesario que realicen el trámite.

"Si está dependencia municipal tiene como propósito regular el tema ecológico, yo no puedo sustituir sus facultades y responsabilidades, seguramente si él ha detectado unidades que no cumplen con ningún ecológico, yo supondría que lo que se tiene que hacer es detenerlas y llevarlas para que hagan su verificación, nosotros no podemos sustituir el trabajo de esa dependencia municipal", declaró de La Peña.

Sobre los camiones de Transporte Público, señaló que están tratando de avanzar en la regularización del concepto año-modelo para que dejen de entrar autobuses como tradicionalmente sucede en Juárez, "autobuses chatarra comprados en Estados Unidos que son los que al final del día más contaminan".

Reiteró la invitación del Gobierno del Estado para aquellas asociaciones, agrupaciones de concesionarios o pseudoconcesionarios, dejen de meter vehículos chatarra a Juárez y empezar a dar resultados también en materia de ecología.

Además, dijo que están trabajando en la capacitación de los chóferes y la regularización de las unidades.

"Juárez tiene un gran problema en estas agrupaciones de propietarios de autobuses que luego se han escudado en el poder político para no cumplir con la ley, y obviamente eso es parte de lo que se está trabajando en Juárez", señaló.

En menos de un año han funcionado tres nuevas líneas del BRT, las cuales incluso ha cambiado el paisaje urbano de Ciudad Juárez. "Es sólo el primer paso para que Juárez tenga el modelo de transporte que se merece", puntualizó el funcionario.