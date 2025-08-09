Aún sin hipótesis sobre masacre perpetrada hoy en Anapra: Alcalde

Ciudad Juárez.– Tras los hechos violentos registrados en las últimas horas en la ciudad, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar destacó que ya se trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer los eventos, especialmente el ocurrido en Anapra, donde fueron ultimadas tres mujeres y un hombre.

“Tuvimos particularmente un evento en Anapra que estamos investigando. No tenemos hipótesis todavía, ese es el que de alguna manera movió los números, y lo estamos revisando”, expresó el alcalde al ser cuestionado por medios de comunicación.

Pérez Cuéllar reconoció que este caso en específico aún no presenta avances claros y se mantiene bajo análisis de las autoridades correspondientes:

“Estamos trabajando con Fiscalía para ver qué sucedió. Los otros eventos tienen la relación de la que hemos hablado siempre la venta del cristal. Pero este en particular no tenemos avance todavía”.

El presidente municipal reiteró el compromiso de trabajar de manera coordinada para reducir el alto impacto de los delitos.