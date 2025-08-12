Ciudad Juárez.– Si eres mexicana, vives en el país y cumpliste 60 años, tienes derecho a recibir la Pensión Mujeres Bienestar que otorga el Gobierno Federal, con un apoyo de 3 mil pesos cada dos meses. Aquí te contamos cómo inscribirte y los requisitos que debes presentar.

El programa federal inició en noviembre de 2024 con la inscripción de mujeres entre 63 y 64 años. Del 1 al 30 de agosto, se lleva a cabo la primera incorporación de mujeres de 60 años en adelante en todo el país.

Requisitos para inscribirse:

  • Tener entre 60 y 64 años cumplidos.
  • Identificación oficial vigente (INE, Inapam o pasaporte).
  • Acta de nacimiento.
  • CURP de reciente impresión (certificada).
  • Comprobante de domicilio.
  • Dos números de contacto.

Calendario de inscripción por orden alfabético:

  • A, B y C: lunes 18 y 25 de agosto.
  • D, E, F, G y H: martes 12, 19 y 26 de agosto.
  • I, J, K, L y M: miércoles 13, 20 y 27 de agosto.
  • N, Ñ, O, P, Q y R: jueves 14, 21 y 28 de agosto.
  • S, T, U, V, W, X, Y y Z: viernes 15, 22 y 29 de agosto.
  • Todas las letras: sábados 16, 23 y 30 de agosto.

Módulos de atención en Ciudad Juárez:

  • Centro Comunitario Kilómetro 20
  • Parque Galeana
  • Parque Borunda
  • Centro Comunitario Eréndira
  • Polideportivo Revolución
  • Parque Ampliación Aeropuerto
  • Plaza Zaragoza
  • Parque Torres Sur
  • Unidad Deportiva Oriente Siglo XXI

Atención en otros municipios:

  • Praxedis: Centro Integrador de Desarrollo (CID), calle Coahuila y Guadalupe Victoria.
  • Guadalupe: CID en avenida Miguel Hidalgo 128.

El programa busca apoyar la independencia económica de las mujeres mayores, otorgando 3 mil pesos cada dos meses a partir de la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar, sumando un total de seis pagos al año, equivalentes a 18 mil pesos anuales.

