Ciudad Juárez.- Como parte de las festividades por el Día del Bombero, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar informó a los elementos que recibirán un bono de 10 mil pesos mismo que por cuatro año consecutivo les ha gestionado.

También les dio a conocer que a partir del 1 de enero de 2026 percibirán un salario homologado al del policía, con lo cual estarán incrementándoles alrededor de mil 800 pesos.

Lo anterior fue anunciado por el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, quien agradeció estos apoyos y también la labor de los elementos que dan todo por poder mantener a salvo la ciudad.

“A partir del 1 de enero de 2026 percibirán el mismo salario que el policía de carrera, es decir, van a tener un incremento de mil 800 pesos en promedio”, indicó Rodríguez.

Rodríguez comentó que este día está lleno de festividades para ellos y gracias a donativos se logró que cada uno de los 200 elementos obtuviera un regalo.