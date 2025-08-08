Aumenta un 1% el número de viajeros que utilizan el aeropuerto de Juárez

Ciudad Juárez.– La cantidad de pasajeros que se transportaron vía aérea a través del Aeropuerto Internacional Abraham González en Juárez se incrementó en un 1.1 por ciento durante julio, esto de acuerdo con reportes del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), quien tiene la concesión de esta terminal aérea.

Julio se convertiría en los primeros 31 días del segundo semestre del 2025 en presentar incrementos en la cantidad de pasajeros que se transportan vía aérea en Juárez, y el cuarto mes dentro del año, pues enero, marzo y abril también presentaron números positivos.

En el séptimo mes del 2025, el aeropuerto local contó con 200 mil 451 pasajeros nacionales e internacionales, que superaron los 198 mil 293 que viajaron en el mismo mes pero del 2024. De acuerdo con estas cifras, esto representa un aumento del 1.1 por ciento.

En el acumulado de enero a julio por este aeropuerto fronterizo, viajaron 1 millón 222 mil 619 personas, mientras que de enero a julio del 2024 fueron 1 millón 228 mil 340 viajeros, esto representa un acumulado del -0.5 por ciento.

Este mes, Juárez también se posicionó como el segundo puerto aéreo con mayor cantidad de pasajeros, solo por debajo de Monterrey, y por encima del aeropuerto de Culiacán y Chihuahua capital.

OMA dio a conocer este mes también que Chihuahua capital cuenta con dos de las siete nuevas rutas aéreas que inician operaciones durante julio en el país y que son con rumbo a Querétaro y Los Mochis, esto a través de la aerolínea TAR.