Aumenta 10% la venta de vivienda en Ciudad Juárez en el 2025

Ciudad Juárez.- La venta de vivienda en Ciudad Juárez aumentó 10 por ciento en los primeros seis meses del 2025, siendo la vivienda económica la que mayor demanda presenta. Estos datos oficiales del Registro Público de la Propiedad en Juárez fueron presentados este jueves por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Según datos del AMPI, en los primeros seis meses del 2025 se han escriturado 6 mil 409 viviendas en esta dependencia del gobierno estatal, lo que representa un 10.1 por ciento más de los 5 mil 820 que se escrituraron en el mismo periodo del 2024.

De acuerdo con esta misma información, las viviendas que mayor demanda tienen en el mercado local son las conocidas como "vivienda económica", que se encuentran en el rango de precios de entre 500 mil y 1 millón de pesos. De este tipo se vendieron un 49.96 por ciento del total.

Marisela Sáenz, presidenta del AMPI en Juárez, también dio a conocer que el 65 por ciento de estas viviendas se adquirieron con créditos del Infonavit.

"La oficina del Registro Público de la Propiedad es una plataforma muy certera porque todo lo que está titulado va ahí, y tenemos un promedio de mil viviendas colocadas por mes", detalló la líder del AMPI.

Juárez se presenta como la plaza donde más aumentó el precio de la venta de vivienda con un 10.1 por ciento más en el valor de las operaciones, costos que están por encima del promedio estatal que alcanzó un 9.3 por ciento de apreciación en el mercado.

De acuerdo con datos presentados por el AMPI, Chihuahua se ubica como el sexto estado con mayor apreciación en el tema de viviendas a nivel nacional.