Atropellan y matan a adulto mayor en bicicleta

Ciudad Juárez. Un hombre de la tercera edad perdió la vida cerca de la medianoche del sábado, tras ser víctima de un accidente vial.

El hecho ocurrió sobre la carretera Juárez–Porvenir, a la altura del cruce con Riveras de Sicomoros, en la colonia Parcelas Ejido Jesús Carranza.

De acuerdo con las autoridades, el adulto mayor acababa de salir de trabajar y se dirigía a su domicilio a bordo de su bicicleta. Al intentar atravesar la oscura carretera, fue embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Paramédicos voluntarios del Equipo de Rescate acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, la víctima perdió la vida en el sitio.

La Coordinación General de Seguridad Vial realizó el peritaje correspondiente, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación para dar con el responsable.