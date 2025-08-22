Atropellan a dos adultos mayores en la calle Puerto Alicante

Ciudad Juárez.- Dos adultos mayores fueron atropellados la noche del viernes en la calle Puerto Alicante de la colonia Carlos Castillo Peraza.

Los primeros datos sobre el caso reportados a los números de emergencias indicaron un atropello con dos personas con lesiones graves en el cruce con la calle Armando Esparza.

Vecinos que se percataron de la situación trataron de ayudar, debido a que uno de los adultos mayores iba en silla de ruedas, por lo que pidieron una ambulancia para ayudar a los afectados.

De acuerdo con la información proporcionada por testigos, el vehículo responsable del percance fue una pickup RAM de color beige.