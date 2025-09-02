Atiende Canaco Juárez intento de secuestro virtual a socio

Ciudad Juárez.- Luego de asegurar que a pesar de abrir todos los canales de comunicación, hasta el momento no tienen denuncia alguna de casos de extorsión por parte de los socios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) el presidente de este organismo Iván Pérez admitió que lo que sí atendieron en días recientes fue el caso de un secuestro virtual.

"Pasó con uno de nuestros socios, acuden los familiares de una muchacha que vino a una cita al Consulado Americano y estaban preocupados porque no contestaba los teléfonos, el carro estaba en un lugar y acudimos como Canaco con la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua" detalló.

Agregó que se trató de un intento de secuestro virtual, ya que se localizó a la joven que estaba tomando un café mientras esperaba su trámite, ya que le clonaron el teléfono mientras que a sus familiares por mensaje querían extorsionarlos a través de la idea de una retención ilegal de la libertad.

Luego de este incidente quedaron los siguientes aprendizajes de acuerdo a Pérez Ruiz: Número uno, que los socios de Canaco confíen en que cuentan con la Fiscalía que los escucha y a quienes agradeció la pronta respuesta en el caso citado.

Como número dos, luego de agradecer el apoyo en este intento de secuestro virtual, que en el tema de la extorsión no permitan que estos delitos crezcan.

"El llamado es muy contundente y muy claro de que no debemos permitir que haya extorsión y mucho menos secuestro, que de parte de la autoridad el mensaje sea de que ni en Chihuahua ni en Juárez cabe la extorsión ni el secuestro y quien la haga deberá asumir las consecuencias jurídicas" afirmó el líder empresarial.