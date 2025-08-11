Atendieron a más de mil 600 familias por caso del crematorio Plenitud

Ciudad Juárez.- El director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Javier Sánchez Herrera, informó que, como parte de las investigaciones por el hallazgo de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud, han atendido a más de mil 600 familias que acudieron a la Fiscalía para solicitar información sobre el posible paradero de sus seres queridos.

Las entrevistas fueron realizadas por personal especializado, quienes recabaron datos para establecer hipótesis de identidad de los cuerpos encontrados. Una vez obtenida una coincidencia probable, se vuelve a citar a los familiares para confrontar la información y confirmar la identidad.

Sánchez Herrera indicó que hasta el momento se han identificado plenamente 39 cuerpos, de los cuales 32 ya fueron notificados a sus familias y 27 entregados mediante protocolos de entrega digna.

El funcionario destacó que el proceso de identificación es complejo debido al estado de descomposición en el que fueron localizados los cuerpos, y que en algunos casos se requiere trabajo de antropología forense para asociar extremidades faltantes.